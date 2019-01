Universitario de Deportes: Alejandro Hohberg y sus impresiones tras dos semanas siendo crema

Alejandro Hohberg llegó esta temporada a Universitario. | Fuente: RPP Noticias

El lunes 7 de enero, por la mañana, Universitario de Deportes anunció que Alejandro Hohberg pasaría exámenes médicos. Por la noche, fue presentado ante la prensa. Esa fue la primera y -hasta este lunes- única vez que declaró. Al día siguiente entrenó por primera vez con el equipo y prefirió trabajar con perfil bajo.

Sin embargo, antes de viajar a Chile rompió su silencio y contó cómo fueron estos primeros días con la camiseta crema. "Estoy tratando de conocer rápido al equipo, que es lo más difícil. Los amistosos seguramente sirven mucho. Por suerte (mis compañeros) me han recibido bien. Hay buena onda con todos. Me he sentido bien contento. Estoy agradecido con eso (el apoyo del hincha)", dijo.

Además, se refirió a los partidos que la 'U' jugará ante la Universidad de Chile (miércoles 5:30 pm.) y la Universidad de Concepción (sábado 6:00 pm.). "Son amistosos que sirven para prepararnos, para soltar las piernas de lo que es la pretemporada, y de a poco ir agarrando lo que pide el entrenador. He jugado donde vengo jugando siempre: de extremo por izquierda", aseguró.

No fue el único jugador de Universitario de Deportes que dio sus impresiones de cómo va al equipo en la pretemporada 2019. A continuación, las declaraciones de otros cremas que también opinaron previo al viaje a Chile.

Germán Denis: "Lo que todos queremos es pelear el campeonato y, sin duda, lo vamos a hacer".

Guillermo Rodríguez: "Estamos esperando los partidos amistosos. Son rivales duros, pero nos viene bárbaro para agarrar ritmo. La expectativa es agarrar ritmo. Para mí, (la pretemporada me vino) bárbaro, llegué justo a tiempo, pude hacer todo sin problema. Al grupo ya (estoy) casi integrado. Todos me recibieron muy bien. Ver el estadio lleno es lindo. El Monumental es un estadio muy lindo. Fuimos a jugar un amistoso (ante Boys) y lo pude ver bien".



Germán Denis y Guillermo Rodríguez | Fuente: RPP Noticias

Gary Correa: "La idea es generarle un dolor de cabeza a Nicolás Córdova para que escoja quiénes van a empezar el campeonato. Ya empecé a entrenar con el grupo, con Boys hice partido de 30 minutos. Ya estoy recuperado. Hay bastante exigencia, compromiso. El esfuerzo de todos va a ser importante. La consigna de todos va a ser buscar el título. Boys no fue un rival fácil. Se nos complicó, pero vamos a ir paso a paso. El profe 'Nico' me puso en el medio, para los pases largos, juego del equipo. Poco a poco, adaptándome".

Pablo Lavandeira: "Estoy con ansias de tener estos dos partidos, que seguramente nos va a servir en gran medida para ver dónde estamos parados y para seguir conformando un buen grupo y pelear por el objetivo que tenemos este año. Son partidos de riesgo, con equipos que vienen con más días que nosotros de entrenamiento, rivales que van a jugar la Copa Liberatadores. Esperemos estar a la altura. Trataré de aprovechar los minutos que me toque para ir poniéndome a punto para inicio del campeonato".