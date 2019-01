El entrenador de la 'U' habló de su compatriota y conocido, Nicolás Díaz. | Fuente: 24horas/Universitario de Deportes

El sábado, durante el Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Sub 20, un jugador de la 'Roja' ofendió a otro de la 'Vinotinto'. "Muerto de hambre", fue lo que Nicolás Díaz le dijo al defensa Pablo Bonilla.

Aunque luego se pidió las disculpas del caso, Nicolás Córdova, entrenador de Universitario de Deportes y extécnico del futbolista criticado por sus palabras, se refirió al tema.

"Es lamentable que sucedan estas cosas. Muchos jóvenes no dimensionan las palabras. Pareciera que cuando uno está dentro de la cancha está todo permitido, pero el contexto de lo que vive Venezuela diariamente no da lugar a una frase de esa envergadura. Ya pidió disculpas, creo que pueblo en general no merece una frase así porque viven una situación que no debe ser de las mejores", dijo.

Además, aseguró que tampoco se puede "crucificar" al defensa de Palestino, a quien conoció durante su paso por dicho club, entre 2016 y 2017. "No comparto (sus palabras) y entiendo que fue un error, pero tampoco hay que crucificar a 'Nico'. Lo conozco, es un buen muchacho, pero se equivocó y no comparto lo que dijo", aclaró Nicolás Córdova.