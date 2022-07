Alex Valera | Fuente: Liga 1

Este domingo Universitario de Deportes igualó por 1-1 ante Atlético Grau por la fecha 1 del Torneo Clausura con goles de Alex Valera y Rodrigo Pastorini en el estadio Monumental. Tras el encuentro, el delantero 'crema' se refirió a su anotación en el minuto 2 del compromiso.

"Fue un partido raro, donde tuvimos ocasiones en el primer tiempo, pero no las aprovechamos. En la segunda mitad quizás el encuentro fue más parejo. Es el comienzo, es el primer partido del torneo. Fuimos intensos los 90 minutos, pero no entró el gol. Se viene otra fecha más y tenemos que sacarla adelante", indicó Valera en conferencia de prensa.

Asimismo, Valera agregó: "En el segundo tiempo Cantolao se recuperó. Esto es fútbol, los partidos son así. No fue un mal encuentro, pero no me voy contento por el resultado. Queríamos más y debíamos sacar los 3 puntos".

Por último, Valera se refirió a la Selección Peruana y la mala experiencia en el repechaje: "Para mí es importante seguir marcando goles porque ayudo al equipo y en lo personal también me ayuda a tener confianza y reponerme del mal momento que pase en la selección, que quizás nunca en la vida lo voy a olvidar. Pero tengo que salir adelante, no me queda de otra. Día a día trabajo en lo que me falta o en lo que hago mal y en el campo lo plasmo".