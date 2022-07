Carlos Compagnucci | Fuente: Liga 1

Este domingo Universitario de Deportes igualó por 1-1 ante Academia Deportiva Cantolao con goles de Alex Valera y Rodrigo Pastorini en el estadio Monumental por la fecha 1 del Torneo Clausura. Tras el encuentro, Carlos Compagnucci, entrenadro del equipo 'crema', se refirió a su equipo.

"El resultado no es lo que uno esperaba porque siempre cuando uno va a jugar un partido busca ganar, sobre todo en el inicio del torneo. Jugamos en casa, con nuestra gente. La idea fue esa. Yo creo que tuvimos un buen primer tiempo donde fuimos superiores, y un segundo tiempo donde el rival fue superior a nosotro", sostuvo Compagnucci en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega agregó: "La sensación es amarga por no ganar, pero creo que el equipo en ese primer tiempo dio un paso adelante. No me voy preocupado, me voy dolido por no haber ganado. Hacemos un gol al inicio del partido y a los dos minutos nos empataron. No pudimos sostener eso".

Por último, Compagnucci sostuvo: "Hemos tratado de incorporar en las diferentes líneas, pero no se ha podido. Hubo situaciones donde hemos estado negociando, y no se ha llegado a buen puerto".