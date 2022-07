Alex Valera tiene ofertas desde el Medio Oriente | Fuente: Universitario

Alex Valera fue autor de uno de los cuatro goles que Universitario de Deportes le hizo a la San Martín, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson. Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha sonado no precisamente por el penal que convirtió, sino porque se conoció que, desde el Medio Oriente, surgió interés por él.

Así lo confirmó Jean Ferrari, el pasado domingo, en diálogo con DirecTV. “Hubo acercamientos. No llegó una propuesta formal de compra, pero el día de hoy (domingo) ha llegado del Medio Oriente una propuesta más. Estamos analizando, viendo. He tenido comunicación con cerca de cuatro personas. Pero de forma concreta han llegado dos ofertas que, evidentemente, no llegan a cumplir con los montos que estamos apuntando de cara a una a lo que vale y a lo que posiblemente pueda valer más adelante”, dijo.





Universitario no tiene apuro en vender a Alex Valera

Además, el administrador del cuadro merengue contó que no tienen apuro en concretar la venta del goleador del equipo. “Por eso nosotros no podemos aceptar la primera oferta que tengamos. Tenemos que tomar las cosas con calma y siempre velando lo mejor para el futbolista, para su familia y para la institución. Es lo principal. Las dos ofertas son del Medio Oriente, las que fueron de la region ya las descartamos", agregó.

Luego de sus declaraciones, trascendió que la más reciente oferta es de Emiratos Árabes Unidos.

Valera se cobró una revancha

El atacante y goleador del equipo merengue, se quitó la espina yal anotar el primero de los cuatro goles con los que la 'U' le ganó a la San Martín en el estadio Monumental, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022. Y lo hizo de penal, dejando atrás loque falló ante Australia con la bicolor.

Al respecto, el jugador nacido en Lambayeque mencionó que lo hizo, precisamente, para tener confianza en sí mismo. "Lo ocurrido frente a la selección australiana fue difícil y muy duro para mí, pero lo del penal en este momento fue muy importante, para tener confianza. Debo afrontar los problemas para conseguir todos los goles que pueda. Esto ayuda a mi carrera y mi familia", dijo en diálogo con América.

