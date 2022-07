Carlos Compagnucci | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes viene de golear por 4-0 a la Universidad San Martín por la fecha 2 del Torneo Clausura y, por su parte Carlos Compagnucci, entrenador del equipo 'crema', se refirió a su actualidad y expectativas.

"Las emociones que tengo hoy son más fuertes que las tuve la primera vez. Lógicamente conocía a Universitario pero hoy, ya después de haber trabajado acá, tengo otras sensaciones, que son buenas pero a la vez siento esa responsabilidad que antes no la tenía. Sé bien lo que representa la 'U' pero tengo otra base de muchos años de entrenador. Las emociones son fuertes", indicó el entrenador a las redes sociales del club.

Asimismo, Compagnucci fue consultado sobre el trabajo con los menores de la 'U': "Es muy difícil decir en qué momento el jugador está para subir a Primera, uno naturalmente lo va viendo y el jugador se va dando cuenta si está listo para dar ese paso. Después está la parte de la suerte que para mí es fundamental, ver el momento, el momento del equipo".

En tanto a su modo de trabajo, el entrenador argentino sostuvo: "Como entrenador me gusta ser docente, no solamente con los juveniles. Lo más sensible es trabajar con los juveniles, eso es fundamental para que lleguen de la mejor manera arriba, ahí es donde hay que sembrar, invertir, para crear una buena base pero también le reclamo al entrenador de Primera que no deje de hacer docencia con los profesionales".

Por último, Compagnucci habló sobre la idea de juego que instaura en Universitario: "Buscarle la idea de juego al equipo no es sencillo en el corto plazo, uno no puede llenar de información al jugador en poco tiempo porque no va a captar nada. El momento de atención del futbolista es corto porque tiene que correr, decidir con la pelota y si uno le está todo el día metiendo ideas es difícil. La va a asimilar en el tiempo, esperemos que sea lo antes posible para poder competir de la mejor manera".