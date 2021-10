Álex Valera: "Todavía estoy en deuda con la 'U', quise anotar muchos más goles" | Fuente: Liga 1

Este sábado Universitario de Deportes venció por 2-1 a Cusco FC por la fecha 16 de la Fase 2 y, tras el encuentro, Álex Valera, delantero 'crema' de buen rendimiento en el encuentro, dio sus impresiones sobre el partido y sus expectativas hacia finales de temporada.

"Estoy contento por este triunfo, son tres puntos importantes para nosotros. Fue un partido duro sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo salimos a revertir la situación, anotamos el primer gol y pudimos jugar más tranquilos", indicó Valera en diálogo con GOL Perú.

En tanto a lo personal, Valera, autor de una asistencia y un gol en el encuentro, se refirió a su buen presente: "Se me cerró el arco muchos partidos, pero nunca dejé de estar. Siempre traté y si no metía goles daba asistencias. Ahora estoy anotando, en racha y espero seguir así. Quiero acabar bien el año con la 'U', estoy en deuda aún, queda un partido pendiente para pelear la Copa Libertadores".

Sobre esto último, el delantero de 25 años recalcó: "Sí, claro que me siento en deuda. Quise meter muchos más goles pero estoy haciendo lo posible y quiero acabar el año bien".

Por último, Valera habló de un momento tenso hacia el final del encuentro con un integrante del comando técnico de Cusco FC: "No sé si es el preparador físico quien comenzó a insinuar unas cosas que me faltaba el respeto. No voy a dejar que me falten el respeto de esa forma, toda mi vida he hecho las cosas bien por mi familia y una persona no va a venir a faltarme el respeto de la nada. Insinuaba algunas cosas, pero me voy a olvidar de eso y voy a enfocarme en el partido que viene".