Alexander Succar | Fuente: Liga 1

El último domingo, Universitario de Deportes venció por 2-0 a Binacional con un doblete de Alexander Succar en el estadio Monumental y, por su parte, el delantero 'crema' conversó en exclusiva con RPP Noticias sobre su regreso al gol.

"El gol me da calma, lo venía buscando hace varios partidos. A veces se valora solo el resultado, pero no el trámite, se critica solo por ver que la pelota entre al arco o no", indicó el jugador de 27 años en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Succar habló del blooper del arquero rival en su segunda anotación: "En el segundo gol vi que el arquero Enriquez dudó y no sabía a quién dársela. Entonces fui a ver qué pasaba. Tenía que ir".

En tanto a su presente como 9 titular de Universitario, Succar sostuvo: "Había presión porque Alex Valera se fue con varios goles. Era una posición difícil de sustituir, pero lo tomé con responsabilidad. Trabajar es el camino y me agarró en una buena etapa".

En la misma línea, agregó: "Tuve un trabajo psicológico. Es un tema que lo converso mucho a partir de las críticas, uno también aprende de los fracasos. Me he hecho más fuerte y estoy en una etapa positiva".

Retos con Universitario de Deportes:

Alexander Succar se refirió a los objetivos que tiene en el cuadro 'crema': "Trataremos de tener una buena racha de varias victorias seguidas y ojalá con eso podamos pelear todavía el Torneo Clausura. Este último triunfo nos ha dado confianza y creo que no es imposible ganar frente a ADT siendo visitantes".