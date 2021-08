Alexander Succar: "En la 'U' no hablamos de otra cosa que no sea pelear el campeonato" | Fuente: Universitario de Deportes

El último lunes, Universitario de Deportes venció por 3-1 por la fecha 5 de la Fase 2 de la Liga 1 con goles de Hernán Novick, Enzo Gutiérrez y Alexander Succar. Por su parte, el delantero 'crema' que viene marcando su segundo gol consecutivo se refirió al buen momento deportivo.

"Tuve una para bastante larga y significativa. Me hizo reevaluar y replantear cosas sobre mi vida, pero ahora me siento mejor físicamente, se ha abierto el arco y me siento cómodo jugando de nuevo", sostuvo Succar en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a la versatilidad que ha ganado dentro del campo, Succar precisó: "Ahora el profesor no solo me pone como 9, sino también por los lados. Ayer entré por derecha, no entré de 9 porque estaba Enzo. Ahora me siento versátil y tengo posibilidades de usar por ambas bandas".

Asimismo, se refirió al mal momento que pasó durante la para por la lesión: "En diciembre, cuando pude jugar la final con Cristal, sentía que ya no quería nada, tenía muchos dolores. Se lo dije en una cena a mi familia y me dijeron que no, que no abandone. Luego alargué mi vínculo porque el fútbol es mi pasión y porque era la 'U'".

Por otro lado, afirmó que, en tanto a lo grupal, la consigna es alzar el título a fin de año: "Esta 'U' está para pelear el campeonato, el grupo la tiene clara y todos los días no hablamos de otra cosa que no sea eso".

