Matías Succar | Fuente: Liga 1

Este lunes, Alexander Succar, delantero de Universitario de Deportes, conversó con RPP Noticias sobre su doblete en el triunfo del último domingo ante Binacional por 2-0 en el estadio Monumental y también fue consultado sobre la actualidad de Matías Succar, su hermano menor y actual jugador de Carlos A. Mannucci.

"El gol me da calma, lo venía buscando hace varios partidos. A veces se valora solo el resultado, pero no el trámite, se critica solo por ver que la pelota entre al arco o no", indicó Succar en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, Succar se refirió a Matías, su hermano menor y quien anotó en el triunfo de Carlos A. Mannucci por 3-2 ante Universidad San Martín: "Me encantaría jugar con Matías (Succar) en algún momento. Por supuesto que me gustaría".

Como se recuerda, Matías Succar estuvo en el radar de Universitario de Deportes previo al inicio del Torneo Clausura. Sobre por qué no llegó a fichar por el cuadro 'crema', Alexander agregó: "Estuvo cerca de llegar a Universitario, hubo un tema económico que fue importante en la negociación. Además, en ese momento, Alex Valera continuaba y quizá no era momento para que llegue".

Retos con Universitario de Deportes:

Alexander Succar se refirió a los objetivos que tiene en el cuadro 'crema': "Trataremos de tener una buena racha de varias victorias seguidas y ojalá con eso podamos pelear todavía el Torneo Clausura. Este último triunfo nos ha dado confianza y creo que no es imposible ganar frente a ADT siendo visitantes".