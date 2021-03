Alexander Succar renovó con Universitario por todo el 2021 | Fuente: Prensa U

Alexander Succar recibió la confianza del comando técnico de Universitario de Deportes y renovó por una temporada más con los cremas. Será el segundo curso del delantero, aunque anteriormente ya había sido contactado para sumarse a las filas de la ‘U’.

"Para llegar a la 'U' tuve un acercamiento en el 2019, cuando estuve en Chile. Llegué a mitad de año, pero había tenido un inconveniente por mi pase que había estado en Suiza, luego en Cristal y después en Chile. Entonces, tuve que esperar medio año más para firmar, ya en el 2020”, dijo el futbolista en ‘Universitario Play’.

Durante el 2020, Alexander Succar disputó 20 partidos y anotó tres goles en la Liga 1, llegando hasta la final del certamen con Universitario.

“Me considero un jugador con experiencia, he jugado unas cuantas Libertadores, he estado la selección, también jugué en las ligas de Suiza y Chile. Siento que puedo dar mucho más, que el año pasado nos quedamos a un paso de la gloria y este año queremos volver a intentarlo”, aseguró.

Ángel Comizzo tendrá en Universitario más opciones para conformar su delantera en esta temporada. Alexander Succar tendrá que luchar por el puesto de ‘9’ con Enzo Gutiérrez, Alex Valera, Anthony Osorio y Tiago Cantoro.

“En esta pretemporada me he estado recuperando de una lesión y ahora de a poco me estoy metiendo con el equipo. Estar aquí es tener un sentimiento muy grande, espero devolverle a la gente todo lo que me dan. Mi objetivo es destacar, volver a mi nivel y a largo plazo salir campeón", señaló.

