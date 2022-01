Alfonso Barco: "'Chemo' me dijo que no va a haber cosa más linda que jugar en la 'U'" | Fuente: Universitario de Deportes

Uno de los tres fichajes de Universitario de Deportes para la presente temporada es Alfonso Barco, mediocampista que recientemente habló de cómo se dio su llegada al conjunto 'crema' y sus expectativas.

Cuando me apareció la oportunidad de jugar en la 'U', ni la pensé. Toda mi familia es hincha y yo soy muy hincha. Nunca lo pude decir porque jugaba en otros equipos. Pero mi viejo se muere por la 'U'... 'Chemo' ni qué hablar", comentó el volante a las redes sociales de Universitario.

Asimismo, el joven volante reventó que su tío José Guillermo 'Chemo' del Solar le habló de lo que significa jugar en Universitario de Deportes: "Fui a hablar con 'Chemo' a su casa. Es muy cercano a mí, sobre todo en temas de fútbol me aconseja mucho. Me dijo, bueno, si te sale esto... que no va a haber cosa más linda que jugar en la 'U'", comentó.

En tanto a sus metas con el conjunto dirigido por Gregorio Pérez para este 2022 tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores, 'Fonchi' Barco destacó: "Mis objetivos personales son ayudar al equipo a lo que demanda la hinchada y el club, que es campeonar, y hace una Copa Libertadores muy buena", culminó.

