Álvaro Barco arremetió contra la Liga por programación del partido ante Alianza Lima: "Los jugadores van a terminar destruidos"

Mostró su descontento. Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, arremetió contra la Liga de Fútbol Profesional por programar el clásico ante Alianza Lima el domingo 24 de agosto.

Indicó que no podía creer que el partido se juegue el domingo cuando tienen que jugar contra Palmeiras —por Copa Libertadores— el jueves 21.

“No puedo creer que a Universitario no se le pueda jugar al mismo nivel. No puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves y cuando Alianza juega miércoles", indicó en un primer momento.

"Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores, cuando hay que jugar con Palmeiras en una cancha híbrida, venir el viernes en la tarde y la Liga, muy suelta de huesos, lo programa domingo. Dicen que es exclusivamente por el entrenador de la selección. Dicen que matemáticamente hay posibilidad de ir al Mundial”, complementó Barco.

Técnico de la Selección Peruana no da respuesta

Por otro lado, Barco aseguró que ha intentado comunicarse con Óscar Ibáñez, técnico de la Selección Peruana, pero no ha obtenido respuesta.

"Le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. No puede ser posible. Estamos en una Copa Libertadores y se trata del clásico. Los jugadores van a terminar destruidos. Van a jugar el partido más importante del año y van a llegar a la selección destruidos", indicó.

"La Liga trata de darme explicaciones, pero al final me dicen que están con el derecho de ponerme en la fecha que quieran. Es un día considerando que tenemos que jugar el jueves. Regresamos viernes, a un solo día de programar el clásico. Lamentablemente, el reglamento está hecho para que la liga decida cuando le da la gana", finalizó.