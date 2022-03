"Hay que ver si llego": Gutiérrez sobre si dirigirá a Universitario en el Clásico | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

Luego del parón de selecciones, la Liga 1 Betsson volverá a disputarse con su octava jornada, donde Universitario de Deportes recibirá a ADT en el Estadio Monumental. En este encuentro, el elenco crema apunta a romper con sus últimos resultados negativos, aunque todavía tendrá bajas en el plantel.

“Estamos con mucha expectativa, lamentablemente cuando vinimos tuvimos en seguida dos semanas de pura adrenalina, porque fueron 5 partidos y la Libertadores. Saliendo de esa seguidilla perdimos muchos jugadores por lesiones, suspensiones y la selección”, dijo el entrenador Álvaro Gutiérrez.

El entrenador uruguayo descartó en Universitario la presencia de Aldo Corzo, quien estará ausente frente a ADT al igual que José Carvallo y Ángel Cayetano, quien quedó suspendido.

“Todavía no hemos logrado tener el plantel completo, porque aún hay algunos sentidos, como el caso de Corzo, Urruti al menos por el Apertura, Carvallo y Cayetano que está suspendido. Se nos hace difícil volver a juntarnos, pero estamos con esperanzas de poder ganar en el Monumental. Los hinchas tienen ansiedad y nosotros estamos exactamente igual”, aseguró.

Sobre Aldo Corzo indicó que espera su recuperación total para considerarlo. “No podemos tener jugadores que jueguen a media máquina, se vuelvan a sentir y los perdemos. Preferimos perder tiempo de entrada y que sea sólida su vuelta. Corzo no va a estar, tiene una pequeña distensión”.

En el caso del arquero José Carvallo, aguarda tenerlo de regreso en dos semanas en los entrenamientos tras ser operado por un cuadro de apendicitis. “Es una intervención quirúrgica que no es grave, pero lleva su tiempo de recuperación. Si lo puedo tener en dos semanas, mejor”, apuntó.

¿Gutiérrez dirigirá el clásico frente a Alianza Lima?

Álvaro Gutiérrez lleva ocho partidos al frente de Universitario de Deportes y en ese periodo registra dos triunfos, un empate y cuatro derrotas.

“La autocrítica que tengo que hacer es que jugamos muy mal contra Cienciano. La otra es que creamos las oportunidades de gol y no convertimos, no fuimos certeros. Nos jugó en contra que las pocas oportunidades del rival nos convertían y terminamos sin puntos”, manifestó.

Después del partido contra ADT este domingo y visitar en Cumaná a Ayacucho FC, Universitario recibirá a Alianza Lima en el Clásico del fútbol peruano. Al respecto, Gutiérrez apuntó que trabaja por la mejora de su equipo, aunque dijo depender de los resultados.

“Estamos centrados en el próximo partido. Hay que ver si llego (al Clásico), los entrenadores estamos sujetos a los resultados, más allá que me llevo bárbaro con Jean (Ferrari) y la directiva. Pasa aquí y todas partes del mundo, más en un equipo grande. Vamos paso a paso”, resaltó.

La ‘U’ está a seis unidades de la cima en la Liga 1 Betsson, pero Álvaro Gutiérrez aún quiere pelear por el Apertura.

“Si no tuviera la confianza no estaría acá. El trabajo se está haciendo y luego el destino es caprichoso. Tal vez no llego (al Clásico) y tal vez termino levantando la copa del fútbol peruano al final. Nuestro objetivo es salir campeón. Nosotros mientras tengamos chances vamos a seguir peleando. Estamos a 6 puntos, perdimos algunas chanches y el margen es más corto, pero en un fin de semana te metes de cabeza”, finalizó.

