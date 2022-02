Álvaro Gutiérrez: ¿Quién es y cuál es el estilo de juego del nuevo entrenador de Universitario? | Fuente: AFP

“El jugador que no corre, que no se esfuerza al 100%, no va a jugar”. La contundente frase que expresa una idea sobre el fútbol corresponde a Álvaro Gutiérrez Felscher, el uruguayo recientemente nombrado entrenador de Universitario de Deportes para conducir al equipo en la temporada 2022.

De 53 años, la primera faceta de Álvaro Gutiérrez en el balompié fue vestido de corto. Un centrocampista de corte defensivo que actuó en España y su país, en clubes como los históricos Peñarol y Nacional, lo que le permitió ser seleccionado celeste y campeón de América en 1995, compartiendo plantel con Pablo Bengoechea, Enzo Francescoli, Edgardo Adinolfi, Tabaré Silva, entre otros.

Su trayectoria en el cargo de director técnico la comenzó joven, con 36 años asumiendo al Atenas uruguayo. Luego de hacer cargo de Rampla Jrs. y Rentistas, retornó a Nacional para trabajar en divisiones inferiores del ‘Bolso’, hasta que la goleada propinada por su clásico rival en 2014 impulsó la salida de Gerardo Pelusso y que se le encargue el primer equipo.

Álvaro Gutiérrez pudo sacar campeón a Nacional con un saldo destacado en porcentaje de efectividad y aumentando el palmarés del tricolor pasó por Arabia y Ecuador.

“Apela mucho a dejar su arco en cero, armar defensas sólidas y consistentes, aunque en Nacional en el último tiempo que estuvo logró generar equipos goleadores. Él lo que prioriza es obtener el resultado antes que el jugar bonito”, explica Juan Pablo Romero, periodista uruguayo del diario ‘El País’.

Álvaro Gutiérrez sobre el esquema de juego que le gusta desarrollar | Fuente: Twitter: @Nacional

Retornó al ‘Bolso’ en 2019 para hacerse cargo de un equipo en plena competición y que no armó, este detalle similar al que tendrá en Universitario. “Ganar” era el mensaje del estratega, que supo sacar a su escuadra del anteúltimo puesto de la general para concluir la temporada como campeón, delante de Peñarol y una considerable producción goleadora.

A su llegada a la ‘U’ encontrará el equipo confeccionado por Gregorio Pérez con evidente apuesta por jugadores uruguayos y de características a resaltar en el juego aéreo.

La propuesta del esquema de juego aplicado por Álvaro Gutiérrez fue de acuerdo a circunstancias del contexto en Nacional y también en el breve paso por Olimpia de Paraguay. Punto claro en la conformación defensiva es una línea con cuatro hombres y reacio a ubicar tres zagueros. Partiendo de ahí, alternó en mayores ocasiones con el 4-2-3-1 y el 4-3-3, principalmente con el primero de los sistemas.

“Tiene un buen relacionamiento con los jugadores en general. Es un técnico querido, que genera buen ambiente de trabajo, un DT que tiene un grupo de jugadores referentes y que habitualmente juegan y son los capitanes de equipo. No es de usar estrategias tácticas cambiantes, se aferra a uno y lo intenta repetir. Cuenta con ciertas variantes, pero cuando encuentra la mejor fórmula, es la que sostiene en el campeonato”, precisa Romero respecto al estratega.

Universitario, que mantiene la base principal del 2021 que trabajó Gregorio Pérez, precisamente osciló entre los dos esquemas tácticos que son los más empleados por Gutiérrez.

La materialización de los goles en el Nacional 2019 fue de la mano, además, por la incidencia individual de futbolistas como Gonzalo Bergessio (goleador) y Santiago Rodríguez (máximo asistente del torneo).

Sin la posesión, se caracterizó por proponer a un equipo con un sistema de presión alto que no permitía la fluidez de pases del rival. Detalle para tener en cuenta es que muchas acciones defensivas se dieron cerca del arco contrario.

Correr, pragmatismo táctico, determinación en las áreas. Primeras asociaciones futbolísticas de Álvaro Gutiérrez, el sucesor oficial de Gregorio Pérez en la dirección técnica de un Universitario de Deportes que tiene como meta ser campeón local tras casi una década.





