Ángel Cayetano | Fuente: Difusión

Este martes Universitario de Deportes ofreció una conferencia de prensa para la presentación de Joao Villamarín y Alfonso Barco en la que, por su parte, Gregorio Pérez también confirmó el fichaje del futbolista uruguayo Ángel Cayetano.

RPP Noticias pudo conversar con el volante uruguayo previo a su anuncio oficial en el cuadro 'crema' sobre su llegada y el conocimiento previo que tiene del fútbol peruano: "Me enteré del interés que tenía Gregorio, luego conversé con él y se dio la negociación con Universitario. El contrato es de un año", indicó Cayetano en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En tanto a su posición en el campo de juego, Cayetano precisó: "Toda mi vida he jugado de volante central. Me gusta acompañar al equipo cuando hace el ataque, también hacer respaldos y no tengo problema si me toca llegar a rematar. Este año me tocó jugar en la defensa".

Asimismo, Cayetano confirmó qué le dijo Gregorio Pérez al momento de concretar el vínculo: "Gregorio Pérez me dijo que principalmente venía de volante. Tengo conocimiento del fútbol peruano, sé que es más dinámico y va a ser toda una adaptación linda y un desafío".

Sobre su último paso por el fútbol peruano en el 2016, Cayetano agregó: "Siempre quise regresar a Perú luego de jugar por Real Garcilaso. Pero no se dio por una cosa u otra. Sí pude jugar en la selva, llano, altura. Eso también es un desafío de adaptación".