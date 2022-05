Alianza Lima vs. Universitario. | Fuente: Liga 1

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo al vencer 1-0 a Atlético Grau en Piura por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El equipo crema volvió a ganar en el torneo local, pero el volante uruguayo Ángel Cayetano aún recuerda la dura derrota (4-1) ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano jugado en el Monumental de Ate.

"Creo que ya se cicatrizó, en el fútbol siempre duele perder un clásico porque al que no le duele, no vive el fútbol. Te tiene que doler, pero en el fútbol hay revanchas hay que seguir enfocado en lo que nosotros tenemos como objetivo, esto no termina acá", señaló Cayetano en el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"Luego del clásico el equipo quedó dolido, luego jugamos bien contra Boys. Ayer sumamos los tres puntos y ya estamos pensando en el siguiente partido", agregó.

De otro lado, Cayetano dio a conocer que se siente más cómodo jugando de central, tal como lo hizo en el último partido ante Atlético Grau en reemplazo de Federico Alonso.

"Cuando jugaba como volante no me sentía tan preciso con la pelota, me sentía impreciso. Pero no creo que haya sido una carga, siempre tengo el mismo carácter para jugar, sé que estoy en un equipo grande", culminó.

Universitario en la tabla en Liga 1 Betsson

Tras su último triunfo en Piura, Universitario ha sumado 20 puntos y se ubica en la séptima posición del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.

Su próximo partido será de local cuando reciba al líder Alianza Atlético el sábado 7 de mayo.

Ángel Cayetano en Universitario. | Fuente: Universitario





