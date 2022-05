Ángel Cayetano | Fuente: Universitario de Deportes

La idea de implementar en el torneo clausura de la Liga 1 Betsson 2022 cada vez viene tomando más fuerza y, por su parte, Ángel Cayetano, futbolista de Universitario de Deportes, conversó con RPP Noticias y fue consultado sobre esta posible incorporación de herramienta arbitral en el torneo nacional.

"A mí nunca me tocó jugar con VAR pero si llega a implementarse, vamos a tener que adaptarnos a esos detalles en las áreas. Me gustaría que si hay VAR sea para todos, si no que no haya", indicó Cayetano en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, el actual defensor central uruguayo del cuadro 'crema' sostuvo que esta herramienta debería implementarse en general por la incidencia que podría tener en el torneo: "El VAR puede determinar mucho en puntos y los campeonatos son tan ajustados que se pueden definir por eso, así que puede valer mucho".

Por otro lado, en tanto a su cambio de posición en el cuadro 'crema' de volante central a defensor central, Cayetano indicó: "Cuando jugaba como volante no me sentía tan preciso con la pelota, me sentía impreciso. Pero no creo que haya sido una carga, siempre tengo el mismo carácter para jugar, sé que estoy en un equipo grande".