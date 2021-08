Ángel Comizzo | Fuente: Liga 1

Este lunes, Universitario de Deportes venció por 3-1 a Cienciano por la fecha 5 de la Fase 2 de la Liga 1 y, tras el encuentro, Ángel Comizzo dio sus impresiones de la actualidad del equipo y expectativas con el torneo.

"A partir de ahora va a empezar la verdadera pelea por el primer puesto, habrá equipos que se despegarán, otros que no tanto, entramos a un tercio del campeonato. Ahora sí entramos a la pelea por los primeros lugares", sostuvo el entrenador 'crema' en diálogo con Ovación.

Por otro lado, en tanto al trámite del partido, el entrenador argentino sostuvo: "El equipo genera en el encuentro, partido a partido tenemos oportunidades de gol, van a venir los goles, esperemos que no tarden nada más".

Asimismo, fue consultado por el arbitraje de Joel Alarcón, quien tuvo un par de polémicas en el partido en favor y en contra del cuadro 'crema': "A Joel Alarcón lo tengo en un concepto muy alto por su capacidad de arbitrar. Me comentaron que no fue off-side (jugada de Álex Valera), luego por reclamaron me amonestarno".

El siguiente encuentro del cuadro 'crema' será el sábado 14 de agosto a partir de la 1:15 pm (hora peruana) en el estadio Iván Elías Moreno.

