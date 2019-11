El técnico criticó a su antiguo club. | Fuente: AFP

El extécnico de Universitario, Ángel Comizzo, aseguró que su salida del club crema no fue la mejor, en entrevista con Sports Center de ESPN. El argentino también añadió que nunca pidió un aumento para quedarse en el equipo merengue.

"Me banqué muchas cosas, faltas de respeto de gente que declaraba en contra mi persona, de la administración actual, y pensaba que tenía que dejar algunas cosas de lado en beneficio del club. Tenía que trabajar duro para revertir aquella mala imagen que había dejado", aseguró Comizzo.

Sobre su supuesto pedido de aumento de sueldo, el entrenador argentino afirmó que fue lo contrario. "Nunca pedí un sol más de lo que ganaba, un dólar. Hay gente que depende de mí. Jamás pedimos aumento de sueldo, nunca, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento. Recibo una primera primera propuesta, donde el ‘premio’ es bajarme un 40% de sueldo, cosa que no fue aceptada. Volvemos a recibir una segunda propuesta, siempre debajo de lo que veníamos ganando, y tampoco fue aceptada", añadió.

Asimismo, aseguró que no iba a dejar que sus jugadores se vieran afectados. "Me faltaron el resto, me manosearon. Creo que esto ya no pasaba más por dinero. Entonces, quiero que te imagines esta situación: si yo, como conductor, como jefe de este equipo, después de lo que hemos trabajado, me bajo los pantalones, ¿qué le queda a mis jugadores? Fui jugador de fútbol y voy a defender a mis jugadores hasta lo último. Nunca permitiría que se manche la dignidad de mi equipo ni a mis jugadores", finalizó Comizzo.