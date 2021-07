Ángel Comizzo: "Yo no lloro si me faltan jugadores para un partido" | Fuente: Liga 1

Este lunes Universitario de Deportes empató por 2-2 ante Alianza Atlético y, tras el encuentro, Ángel Comizzo, entrenador del cuadro 'crema' habló sobre lo que fue el encuentro en el que estuvo con el marcador a favor y en contra en el primer y segundo tiempo, respectivamente.

"El partido parecía que lo teníamos controlado en el primer tiempo, pero nunca te puedes confiar ante estos rivales que juegan bien. La temporada anterior Sullana también nos complicó el juego, está bien estructurado y está bien dirigido", indicó Comizzo en GOL Perú.



Por otro lado, sostuvo que los ingresos aportaron a poder encontrar el empate: "Tenemos que corregir errores si queremos hacer un buen campeonato, pero a nivel general me voy conforme con el equipo porque demostró que estuvo a la altura, que los jóvenes pueden entrar y hacer cosas buenas. Levantó un resultado adverso, fue un partido muy difícil. Hizo cambios muy buenos".

En tanto a la ausencia de jugadores para este encuentro, indicó: "Yo no lloro si me faltan jugadores para un partido, si no cuento con algunos jugadores yo no soy llorón. Para mí los que ingresaron tienen el mismo respeto e importancia que Aldo Corzo, Novick o Quintero. Todos son igual de suplentes o titulares".

