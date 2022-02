Antonio Gonzáles: Alianza le ofrecía el doble para ficharlo, pero Juan Reynoso lo evitó. | Fuente: RPP

Antonio Gonzáles, exjugador de Universitario de Deportes, contó en una entrevista detalles de cómo fue la vez en la que estubo cerca de ser nuevo jugador de Alianza Lima. El recordado 'Toñito' aseguró que el conjunto 'blanquiazul' le ofrecía doblarle el sueldo, pero finalmente desechó aquella propuesta.

"Alianza Lima me ofrecía el doble y en ese entonces Juan Reynoso era técnico de Universitario. No sé cómo se enteró, pero me jaló las orejas. Luego habló con los dirigentes para que me hagan dos años de contrato y mejoren mi sueldo", contós el exjugador a Willax Deportes.

En otro momento de la charla habló de la conexión especial que tiene Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, con los jugadores que dirige. "Él me 'limpió la cabeza'. Es un gran entrenador y un gran ser humano. Confía mucho en el jugador. Por eso a Christian Cueva le va bien y destaca en la Selección. Eso es porque 'mata' por su técnico", señaló.

Antonio Gonzáles debutó con Universitario de Deportes en el 2006. Formado en el club, el volante jugó ahí hasta la temporada 2015.