Antonio Gonzales jugó en Universitario hasta el 2015 | Fuente: Andina

Diez temporadas consecutivas en el equipo principal y siendo parte de los dos últimos títulos de Universitario de Deportes. Antonio Gonzales recordó su paso por el club merengue, al que perteneció hasta el 2015, y se refirió a Ángel Comizzo y Ricardo Gareca.

“Comizzo me dirige en una etapa madura de mi carrera, había mucho diálogo, comunicación. Lo bueno es que se dio el campeonato, y se reforzó esa relación. Con Ricardo jugué todos los partidos, sea en Apertura o Clausura. Siempre me decía: ‘Antonio, habla en el campo, con lo que trabajes’, me salió buen año”, dijo el mediocampista en ‘El Bocón’.

El excapitán crema obtuvo los títulos nacionales en 2009 y 2013, además, marcó un solo gol en el club. Fue precisamente en la ‘U’ donde le colocaron el apelativo de ‘Toñi Kroos’, sobre el que se manifestó con humor.

“Esa ‘chapa’ me la puso Joaquín Aguirre y es que él se creía Jordi Alba. Más abusivo. La pasábamos bien en la ‘U’. Mientras sea en buena onda, normal, me saca sonrisas, me vacilo. Se hizo viral en una época, ¿no? Pero yo no soy de redes sociales”, señaló.

Tras dejar Universitario, Antonio Gonzales siguió en la Primera División defendiendo a Ayacucho FC, César Vallejo y Sport Rosario. Durante el 2020 disputó la Liga 2 con Pirata FC y a sus 34 años todavía no ha definido a que equipo pertenecerá esta temporada.





