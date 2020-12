Armando Alfageme: "Mi intención es quedarme en la 'U', pero depende de la administración" | Fuente: Universitario de Deportes

El mercado de pases continúa moviéndose previo al inicio de la Liga 1 2021 el 26 de febrero, como se tiene planeado, y, por su parte, Armando Alfageme todavía no tiene seguro si continuará o no en Universitario de Deportes.

El volante central del cuadro 'crema' indicó que el entrenador, Ángel Comizzo, está convencido de querer con él en el plantel: "Mi intención es quedarme en la 'U'. Me costó mucho regresar. Antes de que acabe el campeonato hablé con Ángel y él quería que renueve", sostuvo en diálogo con ESPN.

Asimismo, agregó que su prioridad es quedarse y no ve otras propuestas: "Se dice que Alfageme no quiere renovar porque tiene un montón de propuestas o por plata y quiero decir que no. El tema ya no depende de mí ni de mi representante, ya es un tema de la administración de la 'U' que acepten la propuesta de nosotros".

"Mi representante y yo ya hemos decidido. Hemos hecho un gran esfuerzo porque quiero quedarme", precisó Alfageme, quien en la presente temporada terminó como segundo lugar en la Liga 1 2020 con Universitario de Deportes. Por su parte, el club 'crema' solo ha oficializado el fichaje del delantero peruano Alex Valera proveniente de Deportivo Llacuabamba.