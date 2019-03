Universitario de Deportes: Armando Alfageme sufrió fractura de tabique y será baja ante Binacional

Armando Alfageme volvió a la 'U' esta temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La gente de Universitario de Deportes asegura que fue un codazo. Giordano Mendoza, el otro protagonistas de la escena, asegura que fue un manazo fortuito de una jugada dividida. Lo cierto es que, sea como sea, Armando Alfageme sufrió una fractura del tabique nasal.

A 10 minutos del final, tras un choque con el hombre de Alianza Universidad de Huánuco, el volante de la 'U' tuvo que dejar la cancha para ser atendido. Sin embargo, pese a la participación del cuerpo médico, su nariz no dejaba de sangrar. Así, Nicolás Córdova decidió que José Parodi ocupe su lugar.

Quien sí se quedó en la cancha, y sin mayor problema que una tarjeta amarilla, fue Giordano Mendoza. En conferencia de prensa, el excrema aseguró que no hubo mala intención, por lo que la sanción estuvo bien aplicada. "En toda mi carrera no tengo ninguna tarjeta roja, nunca iría a la mala sobre uno de mis compañeros. Nos conocemos hace mucho. Me acerqué a él y luego lo llamaré para ver cómo está", dijo.

Por otro lado, Nicolás Cordova, entrenador de Universitario de Deportes, opinó que sí hubo agresión. "Era roja. Hubo fractura. Ahí no hay nada que interpretar", afirmó.

Al finalizar el encuentro en el Monumental, Armando Alfageme, titular en los seis partidos del Apertura, fue llevado a una clínica local. Aunque es probable que su ausencia dure dos semanas (en el caso de que no se opere y juegue con máscara), aún no hay fecha de retorno establecida: una operación demandaría más tiempo de recuperación. Eso sí, es baja fija para el partido del sábado, ante Binacional, de visita.