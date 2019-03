Bernardo Cuesta lleva tres goles anotados en el año con Melgar. | Fuente: Prensa Melgar

Más allá de haber convertido los goles del triunfo de Melgar por 2-1 contra Universitario de Deportes, Bernardo Cuesta comenzó el partido errando un penal. No obstante, en diálogo de 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el atacante argentino consideró que en esa jugada hubo un adelantamiento de Patrick Zubczuk que debió generar que el penal vuelva a ser ejecutado.

"En el momento del penal no me di cuenta que Zubczuk estaba adelantado, pero después viendo las imágenes observé que se había adelantado más de lo normal. Por eso me cerró mucho más el ángulo, aunque capaz si es que no daba ese paso de más igual la pelota no entraba. Igual, este tipo de cosas me parece que deberían ser marcadas por el juez de línea desde su posición", dijo el delantero de 30 años.

Por otra parte, Bernardo Cuesta se refirió a la manera cómo dejó de lado el penal fallado para poder enfocarse de lleno en el cotejo y convertir las dos anotaciones que le dio la victoria a Melgar.

"A veces te lleva unos minutos tratar de reaccionar y sacar la cabeza del momento del fallo, pero en general uno va aprendiendo esas cosas a través de los años. La madurez te lleva a dar la vuelta a la página rápido, uno no puede quedarse en lo que pasó sino en lo que puede hacer y las cosas terminaron saliendo de la mejor manera", sentenció Bernardo Cuesta.