Cuando el juez principal cobró el penal a favor de Universitario de Deportes, Alex Valera cogió el balón. Aunque la última vez que se paró en esa zona del campo para ejecutar una pena máxima fue ante Australia, ese fallo no le impidió tenerse confianza. Y cobró revancha.

El atacante y goleador del equipo merengue, se quitó la espina y, a poco del entretiempo, marcó el primero de los cuatro goles con los que la 'U' le ganó a la Universidad San Martín en el estadio Monumental, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022.

Al respecto, el jugador nacido en Lambayeque mencionó que lo hizo, precisamente, para tener confianza en sí mismo. "Lo ocurrido frente a la selección australiana fue difícil y muy duro para mí, pero lo del penal en este momento fue muy importante, para tener confianza. Debo afrontar los problemas para conseguir todos los goles que pueda. Esto ayuda a mi carrera y mi familia", dijo en diálogo con América.

“No podía fallar este disparo, no sé cómo habría reaccionado si no lograba anotar. Tuve la confianza y pedí la pelota, a pesar de que me la quisieron quitar. No me voy conforme de este partido, porque tuve muchas ocasiones de gol y no las aproveché. Lo del penal me ayuda bastante. Es para ganar confianza. Gracias a Dios, anoté", señaló Alex Valera, quien lleva 12 goles en el torneo local 2022.

Alex Valera sobre salida de Ricardo Gareca

Alex Valera se sumó a los mensajes de los jugadores de la Selección Peruana por la no renovación de Ricardo Gareca. El delantero de Universitario se mostró apenado por la salida del 'Tigre' de la bicolor, que bajo su batuta logró la clasificación a Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América 2019.

"Muy triste, muy apenado porque el profe ya no está con nosotros", señaló Valera que jugó con la Selección Peruana en el repechaje. "Tengo que seguir demostrando, estar en un buen momento, porque yo creo que para estar en la selección tienes que estar así, quiero anotar goles", agregó al citado medio.

El centrodelantero de 24 años lleva dos goles con la Selección Peruana en los amistosos ante Jamaica y Panamá.





