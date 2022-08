Carlos Compagnucci | Fuente: Liga 1

El último domingo, Universitaro de Deportes empató por 1-1 ante ADT de Tarma por la fecha 8 del Torneo Clausura por la Liga1 Betsson y, tras el encuentro, el entrenador del cuadro 'crema' se refirió a la actualidad del equipo y a sus expectativas para esta segunda parte del campeonato.

"Me parece que lo más justo fue el empate, pero es un lástima porque faltaba tan poco, que da bronca. Siempre tratamos de venir a buscar los tres puntos en todas las canchas, y lamentablemente no se nos está dando de visita, pero siempre planteamos los partidos para salir con los 3 puntos. Me dolió mucho empatar este partido", indicó Compagnucci en diálogo con América Deportes.



Sobre la posibilidad de seguir peleando en el Torneo Clausura, el entrenador argentino de 54 años sostuvo: "Cuando no ganas es difícil, trataremos de dar lucha hasta que se pueda. Me parece que el equipo puede seguir creciendo y sumando en la tabla".

Universitario de Deportes en la Liga 1:

El cuadro dirigido por Carlos Compagnucci empató por 1-1 ante ADT de Tarma con goles de Jordan Guivin y Kevin Serna. Con este resultado, el club 'crema' se ubica en noveno lugar con once unidades en lo que va de esta segunda parte del campeonato.

La próxima jornada, Universitario enfrentará a Ayacucho FC en el estadio Monumental. El duelo está programado para el sábado 27 de agosto, a partir de las 6:00 p.m.