Andy Polo lleva un gol con Universitario en 2022.

Universitario de Deportes perdió una gran oportunidad de escalar en la tabla de Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, ya que en el final se dejó empatar 1-1 ante ADT de Tarma. En los últimos minutos del encuentro también se desató una trifulca entre los jugadores de ambos equipos..

Uno de los momentos más llamativos fue la cachetada que Erinson Ramírez sufrió por parte de Andy Polo que no recibió sanción del árbitro Edwin Ordóñez.

"Yo voy a Polo tranquilo y él me empuja. Ahí se armó la 'vainilla'. Me mete un cachetadón, le digo al línea y no vio nada. Como es la 'U', no vio nada", señaló Ramírez a América TV.

"Me dio bien porque me han mandado video y me dio bien. Ya qué voy a hacer, el partido ya está y la cachetada también. Exacto (debieron expulsar a Andy Polo) porque yo le digo al línea: ¿'has visto la cachetada'? y él me dice 'no, no párate'. Está bien, ¿Cómo es la 'U' no?", reclamó el exjugador de Deportivo Municipal.

Ramírez también habló sobre el penal que le atajó el arquero crema José Carvallo, quien recibió un consejo de Iván Santilán. "Es así, seguro me habrá estudiado, yo lo quise cruzar y ya está. Ya vendrán más goles".

Universitario en la tabla

Con el empate ante ADT, Universitario sumó 11 puntos y se ubica en el noveno lugar del Torneo Clausura a seis unidades del puntero Sporting Cristal.





Universitario estuvo cerca de llevarse un triunfo ante ADT en Tarma.

José Carvallo 'explotó' tras empate de Universitario en Tarma

Tras el partido, el arquero de Universitario de Deportes José Carvallo no ocultó su desazón por el empate ante ADT. “Es una derrota para nosotros, porque teníamos el partido dominado no podemos cometer esos errores, todos yo soy el primero", señaló el '1' de Universitario.

"Ahora tenemos que pensar en lo que viene que es el partido ante Ayacucho", agregó en conversación con Willax TV.

José Carvallo aseguró que Universitario seguirá luchando por el Torneo Clausura a pesar que se encuentra alejado de los primeros lugares.

"Nosotros queremos ganar el título del Clausura pero tenemos que estar atentos y concentrados, faltan cinco o seis minutos. La desconcentración te cuesta. El otro equipo también tiene buenos jugadores. Ya está, estoy caliente, el esfuerzo fue grande, igual", concluyó.





