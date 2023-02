Carlos Compagnucci tiene contrato hasta fin de temporada. | Fuente: Club Universitario

No estuvo en la zona técnica, pero todas las luces apuntaron a él. Aunque Carlos Compagnucci no dirigió el partido de Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci a ras de cancha por suspensión, al final del encuentro su nombre se volvió tendencia número uno en redes sociales.



Tras caer por 2-0 en Trujillo, la continuidad del entrenador fue tema de conversación en distintos lugares. Ya se hablaba de eso post caída en el clásico en el Monumental, pero la tercera derrota consecutiva en la Liga1 Betsson 2023 condimentó la situación. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en 10 días, la 'U' recibe a Cienciano en Lima, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Ese último detalle es crucial en la historia. RPP Noticias conoció que, si bien la permanencia del DT está continuamente en evaluación, la cercanía del torneo internacional inclina la balanza a seguir apostando por el cuerpo técnico. Otro factor a favor del argentino es -según fuentes del club- que el torneo lleva cuatro fechas jugadas. Además, él no ha puesto su cargo a disposición. Así, la intención, por ahora, es que Compagnucci aún siga al mando del plantel profesional.

De todas formas, eso no significa que vaya a cumplir su contrato sí o sí. En la directiva de Universitario de Deportes tienen claro que, aunque aún queda confianza, el equipo no puede darse el lujo de perder más partidos. Por eso, en la semana habrá una reunión con el área deportiva para tomar decisiones de cara a los partidos ante Melgar y Cienciano.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Los números de Carlos Compagnucci en la 'U'

Carlos Compagnucci llegó a Universitario de Deportes a mediados de la Liga1 Betsson 2022. El primer partido que dirigió fue una derrota ante Sport Huancayo de visita, aunque en la siguienta jornada pasó la página ganándole en casa a UTC.

Desde entonces, el argentino ha dirigido 25 partidos oficiales en el torneo peruano. En total, ganó 11, empató seis y perdió los ocho restantes. Esto significa que, de 75 puntos posibles, sumó 39; es decir, el 52%. Además, hizo 32 goles y recibió 18.

Esta es la segunda vez que suma tres derrotas consecutivas. La primera fue entre fines de julio e inicios de agosto: cayó 1-0 ante Vallejo, Deportivo Municipal y Cienciano (el primero y el tercero, de visita). Volvió al triunfo al recibir a Binacional.



La palabra de Compagnucci

Al llegar volver de Trujillo, tras la derrota ante Carlos A. Mannucci, el entrenador de Universitario de Deportes dio unas breves declaraciones a la prensa, asumiendo la responsabilidad del mal momento del equipo.

"El único responsable soy yo, los jugadores dieron todo. No voy a decir otra cosa", declaró Carlos Compagnucci. Su próximo reto será recibir a FBC Melgar en el Monumental, el próximo domingo a las 3:30 pm. Luego, el 9 de marzo, enfrentará en el mismo escenario a Cienciano, a partir de las 9:00 pm.