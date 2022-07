Claudio Yacob jugó siete temporadas en el West Bromwich de Inglaterra. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Llegó a Universitario de Deportes como refuerzo del Torneo Clausura, pero hasta el momento no ha podido debutar. Claudio Yacob, inicialmente, no fue considerado por decidión técnica, pues llegaba sin ritmo de entrenamiento a la par del plantel. Sin embargo, en la tercera jornada fue retirado de la lista de convocados por una gastroenteritis.

Ahora, de cara a la cuarta fecha de la segunda fase de la Liga1 Betsson 2022, el volante de 35 años fue considerado entre los viajeros para movilizarse a la ciudad de Trujillo, donde este miércoles, a las 8:00 pm., enfrentará a la Universidad César Vallejo.

El argentino tuvo su último partido el 20 de junio, con la camiseta de Rosario Central, ante Vélez Sarsfield, pero no continuó en la 'Academia' por decisión del cuerpo técnico de Carlos Tévez.

"Lo mío es darle equilibrio al equipo y que no sufra contras", explicó días atrás en conversación con Fútbol Como Cancha. El volante estará a disposición de Carlos Compagnucci, entrenador de Universitario de Deportes.

Con Yacob, sin Valera

Si bien en la lista de viajeros la principal novedad es la presencia del argentino Claudio Yacob, la ausencia de Alex Valera, por segunda fecha consecutiva. El goleador de la 'U' no venía entrenando con el primer equipo.

RPP Noticias conoció que Universitario no emitirá un nuevo pronunciamiento pues los directivos del club consideran que la postura ya fue expuesta, y la misma no ha variado. Es decir, no aceptan la salida del goleador.

