Universitario colocó la primera piedra para el inicio de la construcción de su nuevo estadio en Campo Mar

Por todo lo alto. Universitario de Deportes colocó la primera piedra de lo que será su nuevo recinto en Campo Mar. Con la presencia del administrador, Jean Ferrari, y de algunos dirigentes, se iniciaron las obras para el Estadio Apuesta Total.

A través de sus redes sociales, el cuadro Crema publicó diversas fotografías de la ceremonia, la cual se espera termine en el mes de abril.

En conversación con los medios, Ferrari confirmó dicha fecha y que, probablemente, se inaugure con un partido amistoso. "La constructora dará un poco las fechas y a partir de abril se debería estar inaugurando, seguramente, con un partido amistoso, simpático para toda la hinchada", indicó el administrador.

Luego, enfatizó que Campo Mar es un lugar para construir infraestructura en favor del club y "no delfinarios". "Nosotros no construimos un delfinario, como si lo hizo el enemigo del club, ¿Qué tiene que hacer un delfinario en Campo Mar? Nosotros acá hacemos un estadio, que es lo que corresponde. Entonces, a mí me mueve el amor por el club", finalizó.

El último martes, Jean Ferrari —en conferencia de prensa— indicó que el nuevo recinto tendrá capacidad para 5000 espectadores y será usado —principalmente— para el fútbol femenino y las categorías menores.

“Será un estadio con capacidad para 5000 personas y principalmente apuntamos a que el fútbol femenino pueda jugar en ese estadio, nuestra filial pueda jugar en ese escenario y eventualmente algunos partidos importantes de nuestras categorías menores para que los chicos sigan con ese proceso de crecimiento y desarrollo”, expresó.

“El estadio Apuesta Total es una realidad y es lo que tanto esperábamos para poder cerrar el círculo de potenciación de fútbol base en la VIDU. Contará con camerinos y baños para el público en general. Este es un activo estratégico para potenciar ingresos y consolidar nuestra gestión inmobiliaria”, sostuvo jean Ferrari.