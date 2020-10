Diego Chávez fue campeón nacional con Universitario en 2013 | Fuente: Prensa U

Diego Chávez debutó a nivel profesional en Universitario de Deportes en 2012 y fue al año siguiente cuando concretó la temporada con más partidos jugados en su carrera. En aquel 2013, Ángel Comizzo llegó a la ‘U’ y le dio la titularidad, siendo el quinto futbolista con más minutos en el curso donde lograron el título nacional.

De un inicio en el fútbol muy activo, el lateral fue decreciendo en sus presencias en el campo y tras escasa participación en Primera División durante los recientes cuatro años, volvió a tener continuidad.

En 2020 fue aceptado para entrenar en el club, Gregorio Pérez le dio un espacio en el plantel principal y firmó contrato. Con la vuelta de Comizzo se reencontró con el técnico que más jugó y comenzó a tener continuidad.

“Quiero agradecerle al ‘profe’ Comizzo porque ha sido fundamental en mi carrera, tanto en el 2013 como ahora que me está dando la oportunidad, me dio el visto bueno para que me renueven y la confianza que me está dando en estos últimos partidos. Me da libertad para jugar, siempre con responsabilidad de hacer las cosas bien y creo que partido a partido vengo mejorando”, sostuvo el defensor en declaraciones a los medios oficiales de Universitario.

Diego Chávez lleva cinco partidos en la Liga 1, los cuatro últimos de forma consecutiva debido a la baja de Aldo Corzo, pero no ha desentonado en la propuesta merengue. Con la convocatoria de Corzo a la Selección Peruana, se mantendría en la defensa durante los juegos que le podrían dar a la ‘U’ el título de la Fase 1.

“Hace dos meses me faltaba bajar unos kilos y estar bien físicamente. Ahora estoy en mi peso, me siento bien, hago los recorridos y me siento satisfecho por eso”, aseguró.