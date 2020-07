Diego Chávez fue campeón nacional con Universitario en 2013 | Fuente: Prensa U

Diego Chávez volvió a Universitario de Deportes en 2020 en búsqueda de una nueva oportunidad. Entrenó con el equipo, pero no fue presentando en la 'Noche Crema' y debido a su esfuerzo captó la atención de Gregorio Pérez, quien solicitó su contratación. El lateral firmó por mitad de temporada y salió en lista para los partidos contra Sport Boys y Alianza Lima.

Debido a la pandemia no pudo debutar y su vínculo finalizó, sin embargo, Ángel Comizzo pidió su continuidad y esta se llegó a concretar, con lo que el defensor seguirá en el club hasta el final de la campaña.

“Estoy contento por llegar a un acuerdo con la administración. Ahora solo me queda ganarme un lugar en el equipo y entrenar cada día mejor. Me queda aprovechar lo que tengo y eso me hace ser más maduro y tomar las cosas con más responsabilidad”, dijo Chavez al canal de Youtube de la 'U'.

El estratega argentino conoce bien sus características, ya que con él al mando se afianzó como titular en la temporada 2013, donde Universitario fue campeón nacional por última vez.

“Se ha comenzado a trabajar fuerte desde el primer día desde que llegamos, así que nos va a agarrar el torneo bien preparados. Sabemos que serán partidos seguidos, pero estamos preparándonos para asumirlo", indicó.

La 'U' se medirá contra Cantolao en la fecha 7 del Torneo Apertura, jornada que marca la vuelta de la Liga 1. El partido se disputaría el viernes 7 de agosto en el Estadio Nacional.