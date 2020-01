Diego Chávez viene haciendo la pretemporada con Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Universitario

Diego Chávez ha dado una buena impresión en la pretemporada de Universitario de Deportes. Pese a no tener actividad en la Liga 1 Movistar 2019, 'Chaveta' fue recibido con brazos abiertos en el elenco crema y existen chances de que pertenezca a la plantilla durante este año.

Sin embargo, Diego Chávez es consciente de la oportunidad que se le ha presentado y buscará aprovecharla al máximo. El lateral derecho reconoció las diferencias que hay al momento de entrenar con Universitario de Deportes y aseguró que el técnico Gregorio Pérez le comentó que será su última chance de este tipo.

"Entrenar en Universitario de Deportes es diferente. Me tocó estar afuera y es muy difícil no tener cancha ni balones, acá hay todas las comodidades. Que el hincha se quede tranquilo porque esta chance la voy a aprovechar por mis hijos, padres y hermanos. El profe me quiere llevar de a pocos y me ha dicho que saque provecho de esta oportunidad porque es la última que tengo", dijo a GolPerú.

A sus 26 años, Diego Chávez volvería a jugar con Universitario de Deportes tras dejar el club en el 2016 para incorporarse a Sport Rosario. El marcador nacido en Ica, durante su etapa anterior en el conjunto merengue, salió campeón nacional en el 2013.