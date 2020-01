Carlos A. Mannucci es el doceavo club en la carrera de Diego Guastavino. | Fuente: Prensa Carlos A. Mannucci

Diego Guastavino sigue guardando cierto cariño por Universitario de Deportes. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el delantero de Carlos A. Mannucci con pasado crema dio a conocer que no festejaría si le toque marcar frente al elenco de Ate y explicó que hacerlo no le resultaría nada justo.

"Es obvio que no gritaría un gol a Universitario de Deportes por el cariño que le tengo al club. Además, cuento con muchos compañeros que todavía están en el equipo y he vivido cosas muy especiales con ellos. En este caso, no celebraría una anotación porque no me parecería justo", dijo.

Por otro lado, Diego Guastavino llenó de elogios a Gregorio Pérez, nuevo técnico de Universitario de Deportes, y lo calificó como un estratega de mucha jerarquía. Además, consideró que se encuentra en un contexto que le permitirá tener una buena temporada.



"Él es un entrenador de mucha jerarquía y experiencia tanto en Uruguay como en otros países. Tiene todas las condiciones para hacer un buen año, pues cuenta con un gran plantel. Se han fichado a individualidades muy buenas y ahora tratará de armar un equipo", sentenció.