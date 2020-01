Mayer Candelo jugó en Universitario de Deportes del 2006 hasta 2008. | Fuente: Prensa Universitario

Los hinchas de Universitario de Deportes creyeron que, con la llegada de Donald Millán, ya tenían al indicado para la camiseta '10' del plantel. Sin embargo, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el volante de 33 años descartó la posibilidad de utilizar este número.

El mismo Donald Millán comentó que, dentro de los dorsales que le ofrecieron, no estaba el '10' y es muy probable que use la '20' que en algún momento vistió Mayer Candelo. "No creo que me ponga la '10'. Ahí me estaban dando unas opciones de los números y no estaba ese, así posiblemente pida '20' de las alternativas que me presentaron", dijo.

Por otro lado, Donald Millán se refirió al pasado de Mayer Candelo en Universitario de Deportes y señaló que espera hacer las cosas mejor que él. Incluso, expresó su deseo de poder tener un buen 2020 por el bien del club.

"Todos los hinchas tienen un buen recuerdo de Mayer Candelo, se sabe lo gran jugador que fue. Me han comparado y dicho que ojalá pueda hacerlo mejor que él. Esperemos llenar la expectativa de toda la gente y los directivos para que sea un año lindo para todos", sentenció.