Donald Millán salió campeón en el año 2019 de la Liga 1 Movistar con Binacional. | Fuente: Prensa Universitario

Donald Millán se convirtió en uno de los principales fichajes de Universitario de Deportes en este periodo de transferencias después de salir campeón con Binacional en la Liga 1 Movistar 2019. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el mediocampista colombiano manifestó que venía teniendo conversaciones con el club desde hace meses y hasta rechazó más de una propuesta por darle prioridad a ellos.

"Con Universitario de Deportes hablé hace mucho tiempo y a mí me gusta respetar mi palabra. Conversé con ellos hace 3 meses, no había nada cerrado pero sí diálogos acerca de una posible contratación. Entonces, di mi palabra y había un respeto por eso. Igual, se los hice saber a los otros clubes que me hablaron. Les comenté que tenía una propuesta y, en caso no se cerraba, podía irme a su equipo", dijo.

Por otro lado, Donald Millán se refirió a la posibilidad de disputar su primer clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, señalando que espera con muchas ansias de que llegue el día del primer duelo entre ambos.

"Los clásicos son partidos aparte y lindos, que todo futbolista quiere jugar. Me ha tocado ver los Alianza Lima-Universitario de Deportes por televisión y, ahora que estoy dentro del equipo, tengo muchas ganas de que llegue el día del primero para poder disfrutar y vivir ese momento", sentenció.