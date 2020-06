Edison Flores mundialista con la Selección Peruana. | Fuente: Instagram

Edison Flores, que es uno de los jugadores más importantes de la Selección Peruana, reveló que en su momento estuvo cerca de jugar en un equipo de la segunda división del fútbol peruano.



En una transmisión en Instagram con el cantante Julio Andrade, ferviente hincha crema, Flores dijo que le pidió en el 2009 al entrenador Tito Chumpitaz que lo lleve a jugar al Atlético Minero de Matucana.



"Me aguantó. Me dijo que eso no era para mí, que trate siempre de superarme y poder estar en un equipo de primera", reconoció el jugador del DC United de la Major League Soccer (MLS).

Esta decisión fue clave en la carrera de Edison Flores, ya que en 2011 debutó en el fútbol profesional con la camiseta de Universitario de Deportes que era dirigido por José Guillermo del Solar. Tras destacar en el cuadro crema, el 'Orejas' Flores creció en su carrera y consiguió ser convocado a la Selección Peruana, con el cual logró clasificar al Mundial Rusia 2018.



El volante de 26 años se encuentra entrenando en el DC United a la espera del reinicio de la MLS, que se llevará a cabo a partir de 8 de julio con sede única en la ciudad de Orlando por los efectos del nuevo coronavirus.