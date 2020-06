Edison Flores quiere volver a Universitario. | Fuente: Twitter

Edison Flores no oculta su hinchaje por Universitario de Deportes, club donde destacó previo a su salida al fútbol extranjero. El volante de la Selección Peruana sueña con volver en el centenario del club que será en el 2024.

"Uno siempre quiere acabar su carrera en el equipo de sus amores. Un sueño es volver a Universitario en el Cententario. Uno como hincha quiere lo mejor por el bien de la institución", declaró en ESPN.

A continuación, el volante del DC United de la Major League Soccer (MLS) se refirió a las disputas de las administraciones en el cuadro crema. "Se habla más de los problemas que de lo deportivo, es lamentable. Pero, bueno, uno siempre quiere ver bien a la ‘U’. Cada administración que va quiere hacer lo mejor para terminar con la deuda, pero es complicado, seguro hay miles de trabas", agregó.

El popular 'Orejas' también se pronunció sobre las próximas Eliminatorias a Qatar 2022 y cuáles son los jugadores con quien se entiende más en la bicolor.

"Obviamente va sacar ventaja el equipo, se conozca más y tenga más partidos encima, más ritmo. Tenemos mucha confianza y así salimos en cada partido. Venimos con la base del Mundial y eso nos da confianza. Me entiendo más en la cancha con Trauco, con Yotún, con ellos un poco más por estar en la banda izquierda. Y en toda mi carrera, me he sentido muy cómodo jugando al lado de Polo y Ruidíaz", culminó.