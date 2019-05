La última experiencia de Claudio Borghi como entrenador fue en LDU Quito en el año 2016. | Fuente: API

Claudio Borghi no vendrá a Universitario de Deportes. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el entrenador de 54 años señaló que en estos momentos tiene un contrato con cadenas de televisión que impiden aceptar cualquier oferta para dirigir, descartando así cualquier tipo de posibilidad de llegar a tienda crema.

"No está en mis planes dirigir por ahora. Tengo compromisos por dos años en el canal donde trabajo en Chile y también con una cadena internacional para comentar la Copa América. Por lo tanto, no estoy a disposición para entrenar. A veces me levanto con ganas de dirigir, pero veo la cara de un colega después de un mal resultado y se me pasa", dijo.

Asimismo, Claudio Borghi reveló que tiene tres admiraciones en particular con la cultura peruana y también se refirió a Nicolás Córdova, actual estratega de Universitario de Deportes. El 'Bichi' calificó al DT de la 'U' como un buen técnico y reveló que lo conoce desde que tenía diez años de edad.

"Tengo tres admiraciones por Perú: la primera es la futbolística, que es donde me he criado y Teófilo Cubillas es mi ídolo. La segunda es por cómo hablan, ya que tiene un castellano muy bueno. Y la tercera es la comida, pues el ceviche es algo que me desespera. Por otra parte, creo que Universitario de Deportes tiene un buen entrenador en Nicolás Córdova, a quien conozco desde los 10 años", sentenció.