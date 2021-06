La Copa Bicentenario arrancará el 10 de junio. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Pese a que todas las luces están puestas en la Selección Peruana, este jueves hubo novedades en el torneo local. Pero no precisamente en la Liga1, cuya Fase 1 ya terminó -con Sporting Cristal como ganador- sino en la Copa Bicentenario.

Tras arrancar la fecha 4 de la Liga2, ya algunos enfrentamientos de los dieciseisavos de final del torneo que junta a equipos de Primera y Segunda División quedaron confirmados. Uno de ellos es el de Universitario de Deportes.

Los cremas, dirigidos por Ángel Comizzo, volverán a encontrarse con Deportivo Coopsol, tras su empate a 2 con Deportivo Llacuabamba. Esto les permite ubicarse en el puesto 10 de la tabla de posiciones y 9 en la tabla acumulada de cara a la Copa Bicentenario (Atlético Grau no se tiene en cuenta, pues arranca directo en octavos, al igual que Sporting Cristal).

De esta forma, Universitario de Deportes volverá a medirse, justamente, ante el equipo que lo eliminó en cuartos de final de la pasada edición: tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, Coopsol venció por 4-3 en penales. Ahora, se encontrarán otra vez para escribir una nueva historia.

Más enfrentamientos

Otra llave confirmada en dieciseisavos de Copa Bicentenario es San Martín vs. Llacuabamba. En la pasada edición, el equipo santo quedó fuera en octavos tras ser eliminado en penales por Coopsol. Su actual rival, en cambio, no participó en el torneo del año 2019.

La fecha 4 de la Liga2 culimnará mañana con el partido entre Santa Rosa y Chavelines. Sin embargo, hoy se juegan tres partidos (Stein vs. Huaral, Grau vs. Pirata y Santos vs. Aurich) que dejarán más claros los emparejamientos.

Así se llevará a cabo la Copa Bicentenario. | Fuente: Liga2

La tabla de posiciones al finalizar la fecha 4 de la Liga2 será la que determine en su totalidad los cruces en la primera ronda de la Copa Bicentenario. Será eliminación directa.

