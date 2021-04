Ángel Comizzo tiene contrato hasta fin de temporada. | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes no pudo en Argentina y cayó con un abultado 3-0 a favor de Defensa y Justicia. Dicha derrota se suma a una serie de malos resultados no solo en Copa Libertadores, sino también en Liga1 Betsson, que lleva a la 'U' a sumar solo un triunfo en los seis partidos que disputó este año.

En conferencia de prensa, el DT Ángel Comizzo fue consultado respecto a si pensaba dar un paso al costado. Su respuesta fue negativa. "No, para nada. Imposible, a mí no hay nada que me tumbe. El equipo viene de jugar dos muy buenos partidos. Hoy, hasta el primer gol, era un partido parejo e intenso", mencionó. Pero, ¿su cargo está en evaluación por la dirigencia crema? Acá te lo contamos.

Según pudo conocer RPP Noticias, los directivos de Universitario de Deportes no han siquiera evaluado la salida del estratega argentino. No hay ni habrá, en los próximos días, alguna reunión para hablar sobre el tema y, muy por el contrario, tienen en mente respetar el acuerdo hasta fin de año.

Así, la continuidad de Ángel Comizzo no está en riesgo. ¿La situación podría cambiar? Sí, pero solo en un escenario extremo. Rescindir el contrato, hoy, no es una alternativa que se haya discutido. Por otro lado, en la interna del club consideran que la Copa Libertadores no es un termómetro, debido a los pocos pedidos del DT -en cuanto a refuerzos- que pudieron cumplir a inicio de temporada.

Agenda recargada



Universitario de Depotes tendrá una importante seguidilla se partidos en Copa Libertadores y Liga1 Betsson. Este sábado, a las 3:30 pm., deberá enfrentar a Alianza Atlético. Luego, la situación se pondrá compleja.

El miércoles 5 de mayo, los cremas deberán viasitar independiente del Valle por la fecha tres de la fase de grupos del torneo continental. Tres días después, el sábado 8, enfrentarán a Cienciano por la competencia local. Dos días más tarde, el lunes 10, chocarán con UTC por el duelo pendiente y, el miércoles 12, recibirán en Lima a Defensa y Justicia.

