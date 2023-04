¿Qué significa jugar en Universitario de Deportes? "Ya me imaginaba lo que era un club grande, pero me sorprendió vivirlo desde adentro. Jugar con cancha llena todos los partidos es algo increíble que no se da generalmente en muchos equipos y el apoyo que venimos recibiendo del hincha es gratificante. Nosotros tratamos de entrenar, trabajar, ser humildes, siempre con los pies sobre la tierra y tratar de devolverle eso al hincha, que nos apoya cada fin de semana", contó Pérez Guedes en el programa Fútbol como Cancha.