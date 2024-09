Fabián Bustos sobre el paso de Christofer Gonzales por Universitario: "Lo superó la situación mediática del centenario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes sorprendió a inicios de temporada al anunciar la llegada de Christofer Gonzales, uno de los futbolistas más deseados por los clubes nacionales en los últimos años.

Sin embargo, su nivel no fue el esperado y, a mitad de año, salió del club para firmar por Sporting Cristal. Fabián Bustos, técnico del cuadro crema, aseguró que no solo la dirigencia llevó a 'Canchita' a Universitario, sino que él también lo pidió porque le parece un "jugador bárbaro".

"No me quito la responsabilidad, yo también lo pedí. No solo lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que enfrenté cuando él estaba en Cristal, y la verdad que es un jugador bárbaro”, indicó el estratega para el canal de YouTube Y uno feliz podcast.

Fabián Bustos habló sobre salida de 'Canchita' Gonzales. | Fuente: RPP

¿Por qué Christofer Gonzales perdió piso en el primer equipo?

Luego, al ser consultado sobre su suplencia en el equipo titular, aseguró que —probablemente— lo superó la situación mediática del centenario y perdió la competencia ante sus otros compañeros.

"Hoy la ‘U’ tiene un equipo supercompetitivo. Yo siento que lo superó la situación mediática del centenario. No quiero hablar mal, pero siento que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego”, explicó en un inicio.

"La competencia la perdió. Después, es un chico que intentó, que es formado en el club, que mucha gente lo quiere, algunos no lo quieren, pero es normal. Técnicamente a mí me encantaba. Lo que recuerdo de él me gustaba, pero bueno”, complementó.

Por último, dijo que otras de las razones por la que 'Canchita' no pudo afianzarse en el puesto fueron las lesiones. “En su mejor momento acá (en Universitario de Deportes), las lesiones lo hizo retroceder, porque jugó cinco o seis partidos como titular”, culminó.