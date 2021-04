Federico Alonso llegó a Universitario de Deportes la temporada pasada. | Fuente: Universitario de Deportes

En la última semana, Universitario de Deportes recuperó a gran parte de los jugadores que dieron positivo a la COVID-19. Entre ellos, Federico Alonso, defensa titular en el '11' de Ángel Comizzo.

El uruguayo conversó este jueves 8 de abril con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias y no solo confirmó el tema (por confidencialidad, nadie podía decirlo sin su autorización), sino también contó que vivió momentos complicados durante los primeros días del contagio del nuevo coronavirus.

"Sin duda, (el dar positivo) crea incertidumbre porque mucha gente ha fallecido por este virus y que uno lo tenga prende las alarmas. En lo personal, hubo días difíciles porque la pasé realmente mal, con muchos dolores, con fiebre y si, fue difícil los primeros días, pero hay que mantener la calma y cumplir los días (de cuarentena) de la mano con el doctor", dijo.

Por otro lado, Federico Alonso aseguró que el constante contacto con el resto de jugadores de Universitario de Deportes fue vital para estar bien emocionalmente. "El doctor estaba constantemente pendiente de cada uno de nosotros, igual que los compañeros. Íbamos conversando entre todos porque eso hace que el grupo siga unido, que estemos en contacto. Gracias a Dios, hemos podido salir de esta y volvimos al entrenamiento con muchas ganas.

Alzó la voz

Asimismo, al ser consultado sobre el pedido de los puntos de UTC, Federico Alonso fue tajante. "Creo que a partir de cinco infectados se puede postergar el partido. Nosotros, para el partido ante UTC, teníamos nueve u 11. No me parecía justo que se jugara. Estuvo bien que se postergue. No es una estrategia, es un virus y no hay que sacar provecho de eso, es algo que afecta a todo el mundo", señaló.

Finalmente, consideró que ya recuperaron el tiempo perdido. "Tuvimos unos cuantos días para poder recuperarnos y eso nos ayudó bastante. Fuimos 14 (15, con el juvenil que permanece en cuarentena) los jugadores que nos contagiamos. Seguro fue entre nosotros, porque nuestras familias no estaban contagiadas. Ya tuvimos tiempo para ponernos a punto", mencionó en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

