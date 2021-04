Federico Alonso: "No me parecía justo que se jugara el partido ante UTC" | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes tiene a su plantel recuperado en tanto a los catorce jugadores contagiados con coronavirus en las últimas semanas y ya se prepara para la siguiente fecha ante San Martín.

Por su parte, Federico Alonso, zaguero central de Universitario se refirió a las bajas que tuvo el cuadro 'crema': "Ahora tuvimos unos días para poder recuperarnos, eso nos ayudó bastante. Nos agarró mal parados lo de los contagios, al final fuimos 14 jugadores, seguramente fue entre nosotros porque nuestras familias no lo estaban", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a lo personal, agregó: ""Estar contagiado te crea incertidumbre. Mucha gente ha fallecido, en lo personal hubo días difícil. La pasé realmente mal, con dolores y fiebre. Fue difícil pero hay que mantener la calma".

Asimismo, también fue consultado sobre la reprogramación del partido ante UTC, pese a que en su momento el cuadro cajamarquino igual quiso disputar el encuentro: "Creo que a partir de cinco infectados se puede postergar el partido. Nosotros para el partido ante UTC teníamos 9 u 11. No me parecía justo que se jugara. Estuvo bien que se postergue el partido ante UTC. No es una estrategia, es un virus y no hay que sacar provecho de eso, es algo que afecta a todo el mundo".

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.