De los tres uruguayos, el único que llegó esta temporada es Hernán Novick. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Pese a que, por confidencialidad, no se podía oficializar quiénes eran los contagiados de Universitario de Deportes, muchos mencionaban a los uruguayos como parte de los afectados. Incluso, en redes sociales y algunos medios de comunicaciones, trascendió un rumor que aseguraba que los tres habían compartido el mate.

Este jueves, en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, el defensa Federico Alonso confirmó su contagio de COVID-19 y descartó aquel trascendido de forma tajante.

"No, no es cierto. Es incierto. Nosotros tomamos el protocolo como tiene que ser. Lamentablemente, en algún contacto o algo de entrenamientos, en algún momento nos hemos contagiado, pero nosotros llevamos nuestro mate individual y no compartimos absolutamente nada con los demás compañeros", indicó el charrúa.

De esta forma, según la versión de Federico Alonso, su contagio no se debió a un incumplimiento del protocolo sanitario impuesto por la FPF. Aunque, de todas formas, ello lo evaluará la Comisión de Justicia para determinar si se reprograma el duelo ante UTC o se le da los tres puntos al cuadro cajamarquino, lo cual 'Fede' consideró injusto.

"Estuvo bien que se postergue. No es una estrategia, es un virus y no hay que sacar provecho de eso, es algo que afecta a todo el mundo", señaló.

No la pasó nada bien



El uruguayo, además de confirmar que atravesó el contagio, también contó que vivió momentos complicados durante los primeros días tras dar positivo a la prueba de antígenos realizada por Universitario de Deportes.

"Sin duda, (el dar positivo) crea incertidumbre porque mucha gente ha fallecido por este virus y que uno lo tenga prende las alarmas. En lo personal, hubo días difíciles porque la pasé realmente mal, con muchos dolores, con fiebre y si, fue difícil los primeros días, pero hay que mantener la calma y cumplir los días (de cuarentena) de la mano con el doctor", dijo a Fútbol Como Cancha.

"Íbamos conversando entre todos porque eso hace que el grupo siga unido, que estemos en contacto. Gracias a Dios, hemos podido salir de esta y volvimos al entrenamiento con muchas ganas", finalizó.

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.