Alexander Succar militó durante el 2019 en Huachipato de Chile. | Fuente: Prensa Universitario

Era cuestión de tiempo para que Universitario de Deportes confirmara la incorporación de Alexander Succar. A través de las redes sociales, el conjunto dirigido por Gregorio Pérez dio a conocer que el delantero de 24 años se convirtió en su tercer fichaje luego haber anunciado al lateral Iván Santillán y el volante Donald Millán.

Alexander Succar venía siendo seguido por Universitario de Deportes desde hace un tiempo e, incluso, intentaron sellar su contratación este año. Sin embargo, al haber estado inscrito ya en tres clubes durante la temporada (Sion, Sporting Cristal y Huachipato), no pudieron concretar el traspaso.

No obstante, Universitario de Deportes volvió a hacer un esfuerzo por Alexander Succar pensando en la Liga 1 Movistar 2020 y la Copa Libertadores, saliéndole las cosas bien en esta oportunidad. A pesar de que no detallan en qué condición el futbolista llega al club, Sporting Cristal dio a conocer que se trata de una transferencia definitiva y no un préstamo.

Por su lado, Alexander Succar no viene de tener la mejor de las temporadas en Huachipato: tan solo jugó trece partidos y anotó un gol. El ex-San Martín confía en volver a tener continuidad en Universitario de Deportes tras dos años jugando en el exterior para ser considerado en la Selección Peruana.