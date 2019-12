César Huamantica hizo su debut profesional con Universitario en el año 2014. | Fuente: Prensa Universitario

Continúan las bajas en Universitario de Deportes. Luego de que se concretara el préstamo de Werner Schuler a la San Martín y Jean Ferrari revelara que tienen en mente que tres futbolistas más vayan cedidos, César Huamantica dio a conocer por intermedio de las redes sociales que cambiará de aires con miras a la próxima temporada y le dio un mensaje de agradecimiento a la entidad merengue.

"Quince años después me toca despedirme del club del que soy hincha y me enseñó muchas cosas a lo largo de estos años tanto a nivel personal como profesional. Bien o mal, siempre dejé todo en cada entrenamiento y partido que me tocó estar. Agradezco a cada uno de mis compañeros, con los cuales compartí muchas cosas", dice parte de la publicación de César Huamantica.

En la Liga 1 Movistar 2019, César Huamantica no sumó ningún minuto de juego con Universitario de Deportes y se especula que la falta de continuidad es el principal motivo de su partida. El mediocampista de 23 años hizo su debut profesional con la entidad crema en el 2014 y durante el 2016 tuvo un breve paso por UTC en condición de préstamo.